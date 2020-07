Airole: aperta manifestazione di interesse per la gestione del servizio scuolabus

Il Comune di Airole ha avviato una manifestazione di interesse per trovare ditte interessate a prendere in gestione il servizio scuolabus. Il mezzo è di proprietà del Comune di Olivetta San Michele.



Il contratto avrà durata per l'anno scolastico 2020/2021. La base d’asta verrà è pari ad €/h 9,00 (lordi) da calcolarsi per da un minimo di quattro ore ad un massimo di sei ore giornaliere per circa 220 giorni.

"Le manifestazioni di interesse devono essere trasmesse all’indirizzo e-mail pec del Comune di Airole comune.airole.im@legalmail.it o consegnati direttamente all’ufficio protocollo del Comune di Airole negli orari di apertura al pubblico (dal lunedì al sabato dalle ore 10,00 alle ore 12,30) ed avere per oggetto: "Affidamento del servizio di conduzione scuolabus di proprietà del Comune di Olivetta San Michele” entro e non oltre il giorno 10 agosto 2020 alle ore 12.30" - spiegano dal Comune di Airole.