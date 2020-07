Blitz antiabusivismo sulle spiagge di Arma di Taggia: Polizia Locale sequestra centinaia di oggetti

Blitz della polizia locale di Taggia sulle spiagge di Arma di Taggia per contrastare l'annoso problema dei venditori ambulanti. L'operazione è stata coordinata in loco dal comandante Vittorio Boeri, con l'ausilio di 7 agenti, nell'ambito del progetto 'Estate Sicura 2020'.

Questo servizio mirato è servito per monitorare e controllare il litorale costiero, da un lato per verificare il puntuale rispetto delle misure Anti Covid e per svolgere un'azione di repressione contro l'abusivismo commerciale. L'operazione, ha portato a numerosi sequestri.

La conta degli oggetti è ancora in corso, ma si calcolano già alcune centinaia di articoli: borse, abiti, occhiali, cappelli e oggettistica varia. L'assessore Espedito Longobardi ha espresso viva soddisfazione per il risultato portato a termine dagli agenti della polizia locale tabiese e ha commentato "Credo sia giusto garantire la tranquillità dei nostri turisti ma ancor più il lavoro onesto dei nostri commercianti locali".