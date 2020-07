Sanremo: primo incontro del 'Gruppo di Cultura Politica' alla Federazione Operaia, si parla di Covid-19 (Foto e Video)

Si è svolto questo pomeriggio, alla Federazione Operaia di Sanremo, il primo incontro del ‘Gruppo di Cultura Politica’, presieduto da Claudio Vaniglia, sul tema ‘Tra scienza ed esperienza sul campo: quale lezione per la Sanità Pubblica. Asl1: quali provvedimenti per le nostre Strutture Ospedaliere, per la Medicina Territoriale, per le RSA e le Residenze Protette?’.

All’incontro, moderato dalla portavoce del gruppo, Giovanna Baldassarre, erano presenti: il Dott. Giovanni Cenderello (Direttore Reparto Infettivo Ospedale di Sanremo), il Dott. Claudio De Michelis (Direttore Pneumologia Ospedale di Imperia), il Dott. Roberto Predonzani (Direttore Sociosanitario della Asl 1 Imperiese). Sono anche intervenuti: il Dott. Claudio Berlingiero (Medico di Medicina Generale a Ventimiglia) e la Dott.ssa Ana Popovic (Direttore Sanitario della RSA Don Orione di Sanremo) oltre all’Assessore ai Servizi Sociali del Comune, Costanza Pireri.

Il gruppo vuole essere un punto di riferimento per tutte quelle persone che vogliono l'affermazione e la difesa di alcuni valori fondamentali: l'antifascismo, l'antirazzismo, il rispetto e l'attuazione della Costituzione, la solidarietà, il lavoro, la difesa dell’ambiente; vuole promuovere iniziative pubbliche su temi sociali e politici (incontri o conferenze) con l’esigenza primaria di legare l'aspetto generale delle tematiche che si affrontano alle ricadute sul nostro territorio.