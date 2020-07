“Music & Coach”: un momento spensierato per gli operatori della Residenza Protetta “Anselmo Pisano” di Apricale

Spensieratezza, leggerezza e divertimento: “Music & Coach” è stato un momento speciale per gli operatori della Residenza Protetta “Anselmo Pisano” di Apricale, dopo il duro momento della pandemia.

L'evento ha avuto luogo presso il campo di Atletica e Rugby a Pian di Poma a Sanremo ed è stato fortemente voluto dalla sig.ra Teresa Marco, presidente della Fondazione Iolanda Ferrara e responsabile delle Residenze del Sollievo “Il Sole”, realizzato in collaborazione con la Dott.ssa Raffaella Rognogni.

Una sorpresa per tutti gli operatori che, convocati al campo con un pretesto lavorativo, si sono ritrovati “protagonisti” di una giornata interamente dedicata a loro. Un breve “riscaldamento” di Brain Gym, esercizi pratici per la parte coaching e una camminata musicale trasformata in ballo, con la regia musicale di Enzo Testini in arte Dj Tex. Conclusa la prima parte, il gruppo è passato ad un armonioso dialogo mirato alla comunicazione.

Il direttore Oscar Capossela, ha quindi concluso con un sentito discorso di riconoscimento e ringraziamento al personale.

A fine giornata, dopo aver brindato, ogni partecipante ha ricevuto un pensiero, salutandosi con nuova luce negli occhi e nel cuore.

“In un mondo che spesso investe su ciò che non funziona, quanto valore, amore e bellezza c’è in una organizzazione che realizza un incontro di festa sul riconoscimento e sulla gratitudine!” conclude la Dott.ssa Raffaella Rognoni.