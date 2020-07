Imperia: Cescot Confesercenti organizza un corso di formazione per addetti alle piattaforme elevabili

La Confesercenti sta raccogliendo le adesioni per il corso di formazione obbligatorio per lavoratori addetti alla conduzione di piattaforme di lavoro mobili elevabili e per lavoratori addetti alla conduzione di carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo.

Requisiti per partecipare:

- aver raggiunto il 18 anno di età;

- conoscere la lingua italiana scritta e parlata;

- essere in possesso della parente di guida B o successive;

- essere fisicamente abili.

Il corso durerà 12 ore per coloro che fanno il corso per la prima volta (8 ore di teoria e 4 ore di prova pratica). Per coloro che devono fare il corso di aggiornamento, sarà previsto un corso di aggiornamento di sole 4 ore (da rinnovare ogni 5 anni). Si svolgerà alla Confesercenti provinciale, in via Bonfante 29 a Imperia.

Tutti i corsi verranno avviati al raggiungimento del numero minimo di partecipanti e la data di avvio corsi sarà comunicata una volta raggiunto il numero. Gli interessati al corso possono richiedere la scheda di prenotazione del corso via mail (j.lagorio@catliguria.it) oppure possono contattare il 335/5994976 oppure lo 0183 720040 (interno 4).