Sanremo: decine di persone in coda sotto il sole per entrare in banca, alcune considerazioni di una lettrice

“Abito a Sanremo e mi domando come sia possibile che solo fuori dalla nostra Banca ci siano decine di persone giovani e anziane in coda sotto il sole per poter entrare e fare operazioni di cassa.

Ti danno il numerino... Io ieri l'ho preso alle 10.15 e sono entrata alle 11.45. Dietro di me, ultima ad aver ricevuto il numero, altre persone arrabbiate perchè non davano più il numero visto che alle 11 un impiegato era uscito per dire che non era certo di poter servire anche le persone in coda con il numero. Dopo varie sollecitazioni è uscita un'impiegata e ha dato altri numeri anche se ribadito che non erano certo garanzia di poter effettuare le operazioni entro le 13. Io sono riuscita e sono andata via per cui non so come sia finita per gli altri utenti in coda.

Certo che tutti i giorni è così. Sono perfino stati chiamati i Carabinieri da utenti ‘furiosi’ ma nulla è cambiato. Inconcepibile visto che dovrebbe essere la Banca numero uno di Italia. L'impiegato alla cassa, sempre e solo uno sportello aperto, dietro le mie rimostranze ha risposto ‘ha ragione ma non abbiamo cassieri e la banca non assume’…”.