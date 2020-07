Sanremo: dehors troppo vicino ai monumenti dei giardini 'Ruffini', lettera del presidente del Consiglio al Sindaco

Presa di posizione anche del Presidente del Consiglio comunale di Sanremo, Alessandro Il Grande, per l’estensione del dehors del ristorante ‘Marinella’ ai giardini Ruffini, in corso Orazio Raimondo nella città dei fiori.

Il Grande ha infatti inviato una lettera al Sindaco ed all’Assessore Menozzi, in relazione agli accordi presi nell’ambito della delibera ‘Spazio Aperto’, che concede l’allargamento dei dehors ma che dovrebbero essere più distanti dai monumenti di almeno 5 metri. Ai giardini ‘Ruffini’ questo risulta molto difficile per la presenza di due monumenti ed anche le associazioni presenti sul territorio hanno chiesto una presa di posizione in merito.

Per quanto riguarda il ‘Marinella’ il dehors era stato inizialmente consentito sulla strada ma, successivamente, è stato allargato ulteriormente ai gardini. Questo ha fatto scatenare l’intervento delle associazioni e del Presidente del Consiglio. Tra l’altro, negli ultimi tempi nella zona era emersa una ulteriore polemica sul passaggio pedonale rialzato considerato da molti inutile.