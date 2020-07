Sanremo: ‘Sculture Ceramiche’, mostra personale di Tonino Negri alla galleria d’arte ‘La Mongolfiera’ fino al 18 luglio (Foto)

Prosegue con successo di pubblico presso la galleria d’arte La Mongolfiera la mostra “Tonino Negri Sculture Ceramiche” dell’artista Tonino Negri.

Maestro della scultura ceramica, Tonino Negri si forma come ceramista e scultore frequentando le botteghe di artigiani e artisti tra i quali Gianni Vigorelli e Marcello Chiarenza e approfondisce la sua personale ricerca attraverso viaggi in Italia e all’estero. Le sue sculture prendono spunto da iconografie trattate in tempi remoti, l’artista offre loro però nuova vita e contemporaneità.

La mostra, curata da Gioia Quicquaro, storica dell’arte, sarà visitabile fino al 18 luglio tutti i giorni dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30, tranne il lunedì mattina e i festivi. Per informazioni: 0184 508554 - info@gallerialamongolfiera.it www.gallerialamongolfiera.it.