Prosegue a San Bartolomeo al Mare 'Estate Diffusa': l'ospite di questa sera sarà Roberta Marino

Arriva questa sera all'Estate Diffusa di San Bartolomeo al Mare Roberta Marino, concorrente della quarta edizione del talent culinario Bake Off su Real Time. Appassionata di cucina, classe 1984, è nata a Canicattì (AG) e da alcuni anni si è trasferita a Torino dove ha conseguito la laurea in ingegneria gestionale. Altre grandi passioni di Roberta sono la danza, il canto e il disegno.

Intervistata da Enrico Balsamo, presenterà la sua prima ricetta con la Fava Tonka James 1599, utilizzata in un goloso Ciambellone salva albumi, fatto di soli albumi. Si autodefinisce una “fatina”: d’altronde il suo sguardo dolce, i lunghi capelli biondi, gli occhi grandi e azzurri la rendono proprio simile a una fatina e quello che riesce a creare in cucina è incantato oltreché incantevole. Romantica, eterea, sembra un personaggio delle fiabe.

Come già annunciato, il progetto Estate Diffusa, seppur nato durante un periodo di emergenza, vuole essere un punto di ripartenza pronto a evolversi e ad adeguarsi alle future disposizioni, senza perdere la speranza di poter ancora tornare a condividere almeno una parte di estate senza limitazioni, aprendo gli spazi a iniziative più simili a quelle delle scorse stagioni.

Fedele alla tradizione il solo appuntamento con la Ginnastica del Risveglio (presso Largo Scofferi, dietro a Piazza Torre Santa Maria), al lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 10 per tutto il mese di luglio.