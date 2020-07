Limone: un'estate che punta sull'outdoor con tante attività dedicate a famiglie e bambini. Tutti gli eventi dal 6 al 12 luglio

Proseguono le attività dell’estate limonese, quest’anno incentrate sul mondo dell’outdoor e sulla scoperta del territorio, nel rispetto delle misure anti Covid-19.

Tante le iniziative dedicate ai bambini e alle famiglie. Tra queste c’è il “Minimimi”, il laboratorio di teatro, mimo e circo per bambini dai 5 ai 12 anni, che avrà inizio lunedì 6 luglio per poi ripetersi in altre date durante l’estate. Il workshop si terrà al Piazzale Nord alle 18 alle 19.30, max. 8 partecipanti. Prenotazioni: Ufficio turistico tel. 0171 925281

Per tutta l’estate il venerdì pomeriggio verrà proposto il laboratorio “Divertiamoci con i giochi di una volta”: animazione per bambini e ragazzi dalle 14.30 alle 17 con ingresso gratuito. Prenotazione obbligatoria entro il giovedì presso l’ufficio della Scuola Sci di Limone (0171.92319 - info@scuolascilimone.it).

Nell’ottica di valorizzare gli aspetti naturalistici e paesaggistici del territorio, a luglio e agosto verranno organizzate numerose escursioni in bici e a piedi, in particolare nelle aree dei Forti Sabaudi al Colle di Tenda e del Vallone di San Giovanni.

La prima camminata in programma è quella di giovedì 9 luglio “Scopriamo la storia geologica di Limone”: un’escursione non impegnativa aperta a grandi e piccini sotto la guida del geologo e accompagnatore naturalistico Enrico Collo. Ritrovo al mattino presso i Forti del Colle di Tenda con pranzo al sacco. Prenotazione obbligatoria presso l’Ufficio turistico: 0171 925281

Venerdì 10 luglio, invece, verrà proposta una visita guidata del centro storico, con approfondimenti sulla storia e la cultura limonese. La passeggiata si svolgerà dalle 15 alle 17, con partenza da Piazza del Municipio. Info e prenotazioni: Ufficio Turistico (0171/925281).

Domenica 12 luglio si terrà il primo dei tre appuntamenti estivi dello Sport Day, una giornata di giochi e divertimento a ingresso gratuito dedicata ai bambini e ragazzi da1 5 ai 15 anni.

A partire dalle 10 in Piazza del Municipio, le vie del paese si trasformeranno in un’area giochi a cielo aperto dove i giovanissimi potranno cimentarsi in varie discipline sportive: basket, volley, calcio, minigolf, tennis, bocce, equitazione, ciclismo, pattinaggio e lancio degli anelli. Le prove saranno dislocate tra il centro storico, la via Romana, il Campo Base, il Maneggio e Limonetto. Nel pomeriggio distribuzione di merenda e gadget per tutti. Per info sullo Sport Day: Proloco Limone (Baba) 340/1034404.

Sabato 11 e domenica 12 luglio si svolgerà La Via del Sale Trial Tour- Aspettando Wild E-Side 2021. Due giorni immersi nella natura delle Alpi in sella alla propria mountain bike o e-bike alla scoperta di uno degli itinerari una delle strade bianche più spettacolari d’Europa. Un trial tour inedito, a numero chiuso, che fa da back-stage a quello che sarà il grande evento dell’estate 2021: Wild E-Side La Via del Sale epowered by Bosch. Info: www.limone-on.com.

Di seguito le altre attività in programma a Limone nei prossimi giorni.

Lunedì 6 luglio “Giochi in sella per bambini”: dalle 15 alle 17 i piccoli cavallerizzi potranno cimentarsi in divertenti attività a cavallo. A Limonetto a cura di Ippica Saluzzese. Info e prenotazioni: 329 1227776.

Mercoledì 8 luglio l’Ippica Saluzzese propone a Limonetto la “Giornata Verde Pony”: escursioni ed attività per i più piccoli dalle10 alle 16.30. Info e prenotazioni: 329 1227776.

Sempre mercoledì 8 in frazione Sant’Anna, dalle 16 alle 17 si potrà percorrere un itinerario guidato alla scoperta delle mucche al pascolo in alpeggio. Info e prenotazioni: Ufficio turistico (0171 925281).

Giovedì 9 luglio al Maneggio alle 11 approcci all’equitazione da terra con gli istruttori de La Canunia. Info e prenotazioni: Michael 349 7947739.

Nel pomeriggio di giovedì 9 luglio alle 16 lo Chalet Le Marmotte ospiterà la lezione di cucina “Facciamo un dolce tipico”. Info e prenotazioni 348 3301992.