Educamp, Alessandro Zunino (Coni) a ‘2 ciapetti con Federico’: “Lo sport per lasciarci alle spalle questo momento difficile”

Seconda puntata di ‘2 ciapetti con Federico’ dedicata agli Educamp in partenza in provincia di Imperia. Nei prossimi giorni prenderanno infatti il via anche a Bordighera, Taggia, Pieve di Teco e Ventimiglia (vedi locandine a fondo articolo). In trasmissione sono intervenuti il delegato del Coni di Imperia Alessandro Zunino ed alcuni responsabili di Educamp: Emanuele Favari, Samuele Perotti e Davide Iberto.

“Il valore di queste iniziative – ha detto Alessandro Zunino - è da individuare all’interno della possibilità di uscire dalle case dove siamo stati costretti a rimanere, per riprenderci le nostre vite e fare in modo che i bambini, che forse sono stati quelli che hanno patito di più perché non comprendevano i motivi di dover restare a casa, si lascino alle spalle questo momento difficile nel modo migliore, ovvero giocando e praticando sport all’aria aperta insieme a persone preparate che li faranno divertire”.

Guarda il video con le quattro interviste:

