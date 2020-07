A Sanremo la Bandiera Blu arriva in bicicletta: martedì la consegna alle spiagge pedalando sulla pista ciclabile (Video)

Sanremo non rinuncia ai festeggiamenti per la conferma della Bandiera Blu, il massimo riconoscimento per la qualità del mare. Lo scorso anno l’amministrazione aveva invitato gli stabilimenti per la consegna dei vessilli al forte di Santa Tecla, evento impossibile da replicare per via delle attuali norme che vietano assembramenti.

Da qui nasce l’idea: una pedalata sulla pista ciclabile. Il Comune consegnerà le Bandiere Blu arrivando su due ruote dalla pista ciclopedonale, l’appuntamento è fissato per le 17 di martedì prossimo, con partenza in zona Foce e arrivo a Bussana.

L’iniziativa sarà guidata dall’assessore all’Ambiente, Lucia Artusi, e vedrà la partecipazione da parte di tutta l’amministrazione e coloro che si sono impegnati per il raggiungimento dell’obiettivo. Sarà anche l’occasione per una visita agli stabilimenti per fare il punto della situazione.