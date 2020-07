Sanremo: caos autostrade, Biancheri “Impossibile non capire di chi sia la colpa” poi chiede ai giornalisti di non parlarne più

Il caos autostrade rischia di penalizzare pesantemente il turismo a Ponente in un’estate già complessa per via delle conseguenze post emergenza. Ogni giorno le cronache locali e nazionali riportano foto e video di code interminabili e ingorghi che generano un misto di ilarità e rabbia.

In merito interviene anche il sindaco di Sanremo, Alberto Biancheri, che non risparmia critiche. “Impossibile non capire di chi sia la colpa, una cosa del genere non è concepibile - ha dichiarato il primo cittadino a margine della conferenza stampa per la presentazione degli eventi per l’estate 2020 - qui quando succede qualcosa è sempre colpa del sindaco, ma sulle autostrade la Regione dice che è colpa del Governo e il Governo dice che è colpa del concessionario”.

Poi Biancheri ha anche lanciato un appello ai giornalisti presenti alla conferenza stampa, invitandoli a non dare più spazio ai problemi delle autostrade per evitare di diffondere un’immagine così negativa della nostra regione.