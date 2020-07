“Ricorderemo per sempre l’amore e il bene che hai donato tutti i giorni della tua vita. Incontrarti e conoscerti è stato un grande dono e un privilegio. Sei stata una guerriera strepitosa e vivrai per sempre nei nostri cuori. Ciao Chiara, danza con gli angeli”.

E’ il ricordo della scuola New Dance di Ventimiglia, per la piccola Chiara, mancata all’affetto dei suoi cari in giovane età. La piccola era una appassionata di danza ed era iscritta all’associazione della città di confine.