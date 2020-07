Ventimiglia: visita Ministero dell'Interno al Campo Roja, il prefetto Di Bari "Vogliamo dare ogni contributo per alleviare il disagio"

“Il Ministro Lamorgese ci tiene molto. Siamo qui e vogliamo dare ogni contributo possibile per alleviare il disagio che questa città che si sta dimostrando solidale e importante. Credo ci siano difficoltà spesso enormi, la sua presenza qui mi conforta”.

Inizia con queste parole la visita a Ventimiglia del Prefetto Michele Di Bari, Capo Dipartimento delle Libertà Civili e dell’Immigrazione. Parole cariche di significato e accolte positivamente da Gaetano Scullino il sindaco di Ventimiglia.



I rappresentanti del Ministero dell’Interno si trovano nella città di confine per effettuare un sopralluogo presso il Centro Migranti di Parco Roja e nelle aree della città maggiormente interessate dal fenomeno migratorio. La visita avverrà alla presenza del Prefetto di Imperia Alberto Intini, dei vertici provinciali delle Forze di Polizia, del Vicepresidente della Regione Liguria Sonia Viale, del Presidente della Provincia Domenico Abbo e del Sindaco delle città di confine.

Al termine della visita,

la vicepresidente di Regione Liguria e assessore regionale alla sanità, Sonia Viale ha detto: "Un’attenzione importante da parte del Ministero nelle sue figure di vertice tecnico e amministrativo, quindi la concretezza che piace in queste situazioni. Nel mio percorso politico, mi ero presa l’impegno di aprire, durante una fase di emergenza del Nord Africa ma poi mi ero anche presa l’impegno di chiuderlo, finita l’emergenza, il fatto che rimanga un presidio di questa natura, vuol dire che per chi governa c’è ancora un’emergenza in atto. La gestione dell’immigrazione è ancora una criticità. Noi vorremmo che in questa città non ci fosse più una conseguenza di una politica dell’immigrazione sbagliata ma tornando a temi tecnici e organizzativi, come assessore regionale alla sanità, ascolterò in prefettura tutte le dichiarazioni e i passi perchè è importante, in un momento in cui dobbiamo elaborare piani territoriali, che anche luoghi di questa natura, comunità chiuse, siano poste sotto una sorveglianza sanitaria molto attenta, sia nell’interesse delle persone che sono qui che della comunità tutta ventimigliese".

A seguire, la delegazione, unitamente agli altri intervenuti al citato sopralluogo, si sposterà ad Imperia, presso il Palazzo del Governo. In Prefettura verrà fatto il punto della situazione relativa ai flussi di migranti verso la zona di confine e ai possibili profili dell’ordine e della sicurezza pubblica.