Sanremo: 28enne magrebino arrestato per spaccio di droga, aveva in casa cocaina e marijuana

Non si ferma l’attività di contrasto allo spaccio ‘da strada’, condotta dai Carabinieri di Sanremo. Nel corso dei servizi di controllo del territorio con personale in uniforme e in borghese, i militari della del Norm hanno arrestato in flagranza di reato un 28enne di origine magrebina, A.E.Z., già noto alle forze dell’ordine.

L’arresto è avvenuto lunedì scorso, quando i Carabinieri sono entrati nell’abitazione dell’uomo, trovandolo in possesso di 5 grammi di cocaina e 2 marijuana, nonché di 510 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita.

L’uomo, che risulta nulla facente, non ha opposto resistenza ed è stato quindi sottoposto al regime degli arresti domiciliari, per il reato di detenzione di droga ai fini dello spaccio, in attesa del rito direttissimo, al termine del quale dopo la convalida dell’arresto è stato sottoposto all’obbligo di firma presso i Carabinieri di Sanremo.