Turismo, a '2 ciapetti con Federico' l'analisi di Igor Varnero: "Sono ripartiti i weekend, le vere vacanze inizieranno a metà luglio"

“Sono ripartiti i weekend con il turismo di prossimità. L’aspettativa è che con la metà di luglio inizino le vacanze vere e proprie”. A fare un’analisi sull’attuale momento del turismo nel ponente ligure è Igor Varnero, presidente provinciale della Federalberghi, intervenuto ieri nella puntata serale di ‘2 ciapetti con Federico’.

“Ora abbiamo un turismo prevalentemente locale, con lombardi e piemontesi, ma si iniziano a rivedere anche i francesi – ha detto - Ci vorrà ancora qualche settimana prima che gli europei riprendano fiducia, soprattutto svizzeri, tedeschi, olandesi e belgi. Da una parte la mancanza dei voli aerei potrebbe avvantaggiare una destinazione a corto raggio come la nostra, ma dall’altra la situazione economica è difficile e molte famiglie potrebbero decidere di non partire. Finalmente è attivo il bonus vacanze, ma c’è ancora una grande incognita sull’uso che le famiglie ne faranno”. E il problema delle code in autostrada? “Stiamo pagando un prezzo pesantissimo da questo punto di vista”.

