Sanremo: Uil Fpl in Comune "Progressioni orizzontali per mettere in luce meriti e capacità professionali"

“Il bando selettivo per le progressioni orizzontali del Comune di Sanremo è frutto di una lunga contrattazione atta proprio a mettere in luce i meriti e le capacità professionali dei dipendenti”.

Interviene in questo modo il gruppo aziendale Uil Fpl del Comune matuziano, che prosegue: “I requisiti per accedere sono diversi e variano dalle valutazioni annuali, che già tengono conto dei suddetti e delle capacità dei lavoratori di raggiungere obiettivi assegnati dall’Amministrazione, il titolo di studio superiore a quello di accesso al ruolo ricoperto e si è dato inoltre spazio anche alla formazione personale. Riteniamo, pertanto, che come sancito dall’articolo 16 del contratto di lavoro, ad oggi in vigore negli enti locali, non vi sia dubbio che nel triennio a venire tutti coloro che ne avranno diritto potranno accedere alla progressione”.

“Nessuna norma contrattuale – termina la Uil Fpl - prevede l’esclusione dalla progressione di chi ha subito un provvedimento disciplinare, ma eventualmente la fattispecie rientra nella scheda di valutazione dei comportamenti che concorre insieme a quella degli obiettivi raggiunti alla valutazione finale annuale”.