Sanremo: il Comune tutela il marchio del Festival anche dall’altra parte del mondo, rinnovata la registrazione in Giappone

Il Comune di Sanremo continua nella sua opera a tutela del marchio del Festival. In Italia viene costantemente monitorata l’eventuale registrazione di marchi che possano contenere parole potenzialmente riconducibili alla Città dei Fiori o alla kermesse canora, ma l’attenzione è sempre alta anche al di là dei confini, persino dall’altra parte del mondo.

In questi giorni palazzo Bellevue ha dato mandato alla Società Italiana Brevetti per la protezione e la tutela del marchio ‘Festival di Sanremo’ anche in Giappone, per un importo di poco superiore ai 1.500 euro.

Negli anni, infatti, è capitato diverse volte che si registrassero oggetti o eventi con il nome ‘Sanremo’ o ‘Festival di Sanremo’, motivo per il quale serve un monitoraggio costante a tutela di un marchio che per la Città dei Fiori è qualcosa in più di un simbolo o di un nome.