Sanremo: Rizzo (M5S) “Niente progressioni economiche a chi ha subito procedimenti: in comune si premi il merito”

“Quando arriva il momento delle progressioni economiche orizzontali (si tratta, in sostanza, dell’attribuzione di uno stipendio più alto a parità di prestazioni lavorative) per il personale del Comune di Sanremo si corre il rischio di elaborare dei bandi che dimenticano di premiare i dipendenti meritevoli”.

Interviene in questo modo il MoVimento 5 Stelle Sanremo, che prosegue: “E’ opportuno che le progressioni siano attribuite secondo un criterio meritocratico e non meramente automatico e che, soprattutto, si tengano in conto i dipendenti che non hanno subito procedimenti disciplinari, in conformità con la Legge la quale stabilisce "Le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione." (art 23 D.Lgs 150/2009)”

“Ci aspettiamo – terminano i pentastellati - che i dipendenti comunali ricevano effettivamente le progressioni economiche orizzontali in modo che sia premiato chi si è distinto per l'impegno profuso al servizio dei cittadini, in maniera limpida e trasparente”.