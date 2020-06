Bordighera: rinviata al 2021 la 7ª edizione di Rassegna ‘d’Autore e d’Amore’ dell'associazione 'Aspettando Godot'

L’associazione Culturale Musicale ‘Aspettando Godot’ non realizzerà la 7ª edizione della Rassegna ‘d’Autore e d’Amore’ 2020, in programma per il prossimo Agosto a Bordighera. La manifestazione è stata di fatto cancellata e rinviata al prossimo anno.



Le misure di contenimento Covid-19 emanate dal governo nell’ambito dei Concerti dal vivo, con il conseguente divieto di assembramenti, rispetto delle distanze e dei protocolli di sicurezza previsti nel decreto, hanno determinato a Bordighera l’annullamento di alcuni eventi ad alto richiamo di pubblico, compresa la settima edizione della Rassegna ‘d’Autore e d’Amore’. Una scelta sofferta quella del Comune di Bordighera, pienamente condivisa dall’associazione ‘Aspettando Godot’, titolare del marchio e copyright della Manifestazione.



Per le stesse ragioni, sembra destinata ad essere annullata anche l’altra grande Rassegna organizzata ogni anno dall’intraprendente associazione Ligure ‘Aspettando Godot’, in programma per il prossimo Autunno a Ferrara. Sparisce così – momentaneamente – di scena una delle manifestazioni musicali più importanti nel Ponente Ligure, capace di catalizzare l’attenzione anche a livello nazionale da parte di numerosi appassionati della Storica Canzone d’Autore e Storico Progressive di cui l’associazione organizzatrice si ripropone la tutela e diffusione culturale, intento ampiamente dichiarato e rimarcato nelle Statuto dell’associazione stessa.Nelle edizioni precedenti della Rassegna ‘d’Autore e d’Amore’, l’associazione ‘Aspettando Godot’ ha portato in Concerto a Bordighera una lista impressionante di grandi artisti come Angelo Branduardi, Claudio Lolli, Fabio Concato, Eugenio Finardi, Alice, Alberto Fortis, Nada, Eugenio Bennato, Osanna, Ken Hensley (Uriah Heep), Tito Schipa Jr, Goran Kuzminac, Renzo Zenobi e tanti altri.



L’approvazione del pubblico è stata praticamente immediata, fin dal debutto della manifestazione avvenuto nel 2014.Il successo della Rassegna’ d’Autore e d’Amore’ si è consolidato sempre più, anno dopo anno, anche in maniera inaspettata se si considera il fatto che l’associazione Culturale Musicale ‘Aspettando Godot’ non propone musica commerciale né di facile consumo, con cui diventa facile attirare pubblico. Il supporto fondamentale e la fiducia del Comune di Bordighera, che ha creduto in questo progetto fin dalle origini, unito all’efficienza organizzativa e alle scelte artistiche dell’associazione Culturale Musicale ‘Aspettando Godot’, hanno spianato la strada ad una manifestazione ormai diventata un punto di riferimento per moltissimi appassionati che giungono anche da oltre Regione e dalla vicina Francia per assistere a questa sorprendente Rassegna.



Il cast della Rassegna ‘d’Autore e d’Amore’ 2020, preparato dall’associazione organizzatrice ‘Aspettando Godot’, era già pronto ad inizio anno, decisamente all’altezza delle edizioni precedenti.La cancellazione della manifestazione implica uno speranzoso arrivederci nel 2021.