Sanremo: qualcosa si muove per il futuro di Bussana Vecchia, si va verso un accordo di programma per tutelare Comune e abitanti (Foto e video)

Torna d’attualità il futuro di Bussana Vecchia, l’antico borgo tanto amato dai turisti che, però, necessita di essere recuperato per poi godere di una adeguata promozione su scala nazionale e internazionale.

Questa mattina in Comune a Sanremo si è svolto un incontro alla presenza dell’assessore regionale all’Urbanistica, Marco Scajola, del sindaco di Sanremo, Al erto Biancheri, dell’assessore al Demanio del Comune, Mauro Menozzi, e dei rappresentanti dell’Agenzia del Demanio e della Soprintendenza.

“E’ un tema molto delicato - ha detto il Sindaco di Sanremo, Alberto Biancheri - visto che sono decenni che se ne parla. Io penso che, per la prima volta, oggi sia stata una riunione importante. C’erano tutti gli attori principali insieme alla Regione, con la quale si sono chiariti alcuni passaggi. Si andrà verso un accordo di programma ed un’intesa tra le parti. Noi abbiamo fatto presente che c’è la volontà di andare avanti verso il recupero, ma anche di tutelare gli abitanti del borgo. Proprio per questo stiamo valutando una serie di norme da poco uscite e nelle prossime settimane scriveremo l’accordo per il ripristino delle opere pubbliche, affrontando le occupazioni degli immobili. Io penso che oggi chi occupa le case, deve avere la garanzia di poterle acquisire. Su questo sono stati fatti approfondimenti e secondo me ci sono delle aperture per affrontare la questione in modo sereno. Ci saranno altri incontri per affrontare una tematica molto complessa e, su questo stiamo facendo piccoli ma importanti passi avanti con la Regione”.

Al termine della riunione emerge la volontà delle parti di andare verso un accordo di programma che possa tutelare sia il Comune che gli abitanti.