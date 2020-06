L'On. Flavio Di Muro ha chiesto le dimissioni del ministro Bonafede, "Giustizia paralizzata, riapra tribunali soppressi"

"Oggi il sistema della giustizia è paralizzato: se si nega la giustizia ai cittadini a che serve un ministro della giustizia: Bonafede si dimetta”.



Lo ha detto durante la dichiarazione di voto al Dl Giustizia il deputato della Lega Flavio Di Muro. L'onorevole ventimigliese ha aggiunto: “Nessuno si è scandalizzato per il modo di procedere di questi mesi con la sospensione della prescrizione e della funzione giurisdizionale, del rinvio delle udienze, oneri rimasti in capo ad avvocati, magistrati e personale di cancelleria".



Poi, ricordano l'annosa questione dei tribunali soppressi come quello di Sanremo, Di Muro ha affermato: "Servono spazi per seguire le prescrizioni anti-Covid? Il ministro lasci perdere i processi a distanza, che snaturano il procedimento penale stesso, lasci perdere i processi via Skype e riapra i tribunali soppressi. Sono due anni che lo chiediamo, dalla maggioranza e dall’opposizione, ma il ministro non dà nessuna risposta".