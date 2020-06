Costa (Liguria Popolare) a Sanremo per salutare Tommasini e discutere la proposta di legge per il ‘reddito di residenza attiva’ (Video)

Il presidente regionale di Liguria Popolare, Andrea Costa, è a Sanremo per la serata del movimento che vedrà il saluto al consigliere comunale dimissionario Sergio Tommasini. L’occasione è stata utile anche per discutere della proposta di legge presentata da Liguria Popolare per il ‘reddito di residenza attiva’, un sistema di aiuti economici che potrebbe incentivare imprese e privati a ripopolare le zone collinari e montane che rischiano seriamente l’abbandono.

“Se oggi esiste Liguria Popolare a Sanremo è perché Sergio Tommasini ha costruito questo gruppo insieme all’amico Antonio Bissolotti - ha dichiarato Andrea Costa - il fatto positivo che mette in grande risalto l’essenza della politica è il fatto che, nonostante un risultato non positivo alle elezioni, dal giorno dopo si sono messi al lavoro per la collettività cercando di portare un contributo propositivo per il bene dei sanremesi, questo è il nostro modo di fare politica”.

“Siamo convinti che l’entroterra debba essere sostenuto, abbiamo un problema di abbandono, si un territorio non presidiato - ha poi aggiunto Costa in merito alla proposta di legge per il ‘reddito di residenza attiva’ - dobbiamo mettere in atto tutte quelle iniziative che possano portare la presenza dell’uomo nell’entroterra per contrastare il degrado e l’abbandono, per questo abbiamo tradotto l’idea in una proposta di legge che prevede una premialità alle imprese che scelgono di trasferirsi nell’entroterra e a quei cittadini che scelgono di trasferirsi nell’entroterra”.