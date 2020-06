Sanremo: al mercato è obbligatoria la mascherina ma in molti non la portano, i francesi se ne infischiano totalmente (Foto)

Facciamo una premessa, come abbiamo fatto in occasione dei nostri articoli sulla ‘movida’: nessuno vuole accusare nessuno, tanto meno i francesi che sono tornati nella nostra provincia e, men che meno le forze dell’ordine. Ma se esistono delle regole, fino a quando ci sono, queste vanno rispettate.

La premessa è d’obbligo per parlare di quanto abbiamo visto questa mattina al mercato ambulante e Annonario di Sanremo e che riportiamo perché deontologicamente siamo costretti a farlo. E la responsabilità principale non è, sia chiaro, dei commercianti ambulanti e delle forze dell’ordine, ma esclusivamente della gente comune. Nei due mercati, questa mattina, la quasi totalità dei francesi era senza mascherina ma anche molti italiani li hanno emulati.

E prima che piombino i classici anatemi e le proteste sui nostri articoli, chiariamo che siamo perfettamente consapevoli che (fortunatamente!) il Coronavirus sta regredendo e che, a breve, l’obbligo della mascherina nelle zone dove è ora è imposto, potrà essere rimosso. Ma, al momento, l’obbligo c’è e dovrebbe essere rispettato, altrimenti potremo tutti passare con il rosso e non rispettare migliaia di regole, vivendo in anarchia.

La situazione vista questa mattina al mercato ambulante è chiara e le foto che pubblichiamo sono solo una parte di quanto abbiamo visto. Certo, stamattina faceva caldo e indossare la mascherina è sicuramente fastidioso ma, allora ci chiediamo: quelli che la portavano sono tutti stupidi? E i ‘furbi’ che invece non la indossavano, perché non sono stati quanto meno invitati a farlo? Noi pensiamo semplicemente che portare la mascherina sia un atto di educazione nei confronti degli altri e nulla più e, fino a quando sarà obbligatoria nei luoghi affollati e al chiuso bisognerà farlo.

Per quanto riguarda i francesi affrontiamo un capitolo a parte. In molti, infatti, invitati dalle forze dell’ordine ad indossare la mascherina hanno fatto ‘spallucce’, adducendo il fatto che nel loro paese non è obbligatoria. Bene, pur essendo ben felici che finalmente i turisti transalpini siano tornati nel nostro paese per alimentarne l’economia, chiedete un po’ a chi è stato fermato senza guanti in moto in Francia se è stato multato o meno.

E, quando in Italia non era obbligatorio il casco e in Francia si, chiedete a chi veniva fermato dalla Polizia francese se questa lasciava perdere o se elevava multe. Ebbene, il rispetto delle regole (giuste o sbagliate che esse siano) deve esserci perché, se ognuno facesse quanto gli pare, si vivrebbe in uno stato di totale anarchia. Vogliamo questo? Ai posteri l’ardua sentenza.