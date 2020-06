Daniele Moraglia a '2 ciapetti con Federico': "C'è la volontà di organizzare il Sanremo Olympic Triathlon"

Tra i vari sport che hanno ripreso la propria attività, in maniera più o meno normale, c’è anche il Triathlon. Una disciplina che unisce il nuoto, la bicicletta e la corsa. A parlarne, ospite a ‘2 ciapetti con Federico’, è Daniele Moraglia presidente della Riviera Triathlon 1992.

L’occasione è stata anche quella di discutere della fattibilità del Sanremo Olympic Triathlon, attualmente in calendario dal 18 al 20 settembre. “Allo stato attuale delle cose c’è la volontà, da parte dell’Amministrazione Comunale, della Riviera Triathlon e della Federazione, di organizzare la manifestazione – ha detto Moraglia – naturalmente con le recenti linee guida non si potrà organizzare l’evento come eravamo abituati. Ad oggi la manifestazione è fattibile seppur con alcune limitazioni. Ad inizio maggio non sembrava possibile, ora invece ci sono spiragli che sono stati messi su carta. Se la curva epidemiologica continuerà come in questo ultimo periodo, io sono fiducioso che con il tempo cadranno anche altre restrizioni”.

Guarda l’intervista completa:

Vi invitiamo a mettere mi piace alla pagina Facebook "2 ciapetti con Federico" dove troverete anticipazioni e commenti: https://www.facebook.com/2ciapetticonFederico

"2 ciapetti con Federico" ha anche un suo profilo Instagram https://www.instagram.com/2ciapetticonfederico/?hl=it