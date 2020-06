Visita del presidente Toti a Bordighera: il sindaco Ingenito "Si è aperta una prospettiva sul futuro"

Nel pomeriggio di oggi, presso Palazzo Garnier, si è tenuto un incontro tra Giovanni Toti, Presidente della Regione Liguria, e Vittorio Ingenito, Sindaco di Bordighera.



“Nel corso del colloquio, in un sereno clima di collaborazione, sono stati affrontati temi cruciali per la Città. Dopo un’analisi dello scenario determinato dall’emergenza sanitaria Covid-19, si è parlato dello stato dell’arte dei principali cantieri già in atto o in partenza a breve: la realizzazione della nuova scuola dell’infanzia di via Napoli, ad esempio, e poi l’adeguamento degli argini del torrente Borghetto, gli interventi di messa in sicurezza di altri edifici scolastici, l’installazione dell’impianto fotovoltaico presso la palestra Conrieri, il lavoro sul muro di Villa Regina Margherita, la creazione del bike resort nell’area di Montenero, il rifacimento dei marciapiedi cittadini e la riqualificazione di pavimentazioni e sottoservizi in frazione Borghetto San Nicolò" - ha dichiarato Ingenito.



“Si è poi aperta una prospettiva sul futuro, con la presentazione dei progetti a cui stiamo lavorando per lo sviluppo di Bordighera. Ho avuto modo di illustrare i piani per la riqualificazione del Lungomare Argentina e di Piazza Eroi della Libertà e le linee di intervento per la realizzazione della cosiddetta “via di mezzo” e del nuovo campo da calcio" - continua il primo cittadino.



”E’ stato inoltre approfondito il progetto di ampliamento del porto: un’opera che – sono certo – darà ulteriore forza alla vocazione turistica del nostro territorio, con nuove infrastrutture che saranno inserite nel paesaggio in modo estremamente attento. - aggiunge Ingenito - Anche su questo tema, così come su quelli affrontati in precedenza, c’è stata una piena convergenza di obiettivi.”



“Si è parlato anche di politica: il nostro appoggio all’Amministrazione Regionale non è mai stato messo in discussione e auspico la piena continuità anche dopo le prossime elezioni. Ringrazio il Presidente Toti per la sua visita e per l’attenta partecipazione che ha dedicato alla nostra Città.” conclude Ingenito.