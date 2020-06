Sanremo: problemi alle infrastrutture, Sindoni "Intervenire al più presto per agevolare il turismo in provincia" (Video)

I problemi delle infrastrutture per raggiungere la nostra provincia sono noti a tutti. Un’autostrada vecchia di 60 anni che viaggia a due corsie per senso di marcia con lavori infiniti e deviazioni continue di carreggiata, una ferrovia che vede il doppio binario non ancora terminato e gli aeroporti che non sono serviti in modo ottimale. A questo, due anni fa si è aggiunto il crollo del ponte ‘Morandi’ che, fortunatamente, sembra sia in procinto di essere inaugurato, a fine luglio.

Questa mattina, nel corso dei diversi incontri con il Governatore della Regione, Giovanni Toti, e la sua Giunta, molte sono state le richieste degli enti locali e delle associazioni di categoria. Tra questa anche l’Assessore al Turismo di Sanremo, Alessandro Sindoni: “Abbiamo vissuto una riunione molto positiva e proficua, anche se si tratta di tematiche non propriamente regionali. La situazione dei trasporti è ben nota ma, quest’estate saremo sicuramente la metà del turismo di prossimità nazionale e parzialmente internazionale. Abbiamo evidenziato la problematica dell’autostrada che è veramente devastante sul piano turistico ed abbiamo posto l’accento sulla nostra provincia che è la più lontana da Genova, senza dimenticare il problema dei treni che, in futuro, potrà dare sviluppi turistici importanti”.