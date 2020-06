Sopralluogo al cantiere del Colle di tenda del sindaco di Limone Riberi: "Soddisfatto per questa ripresa degli scavi, opera di fondamentale importanza per il territorio" (foto e video)

E' ora di ripartenza anche per i lavori di scavo per il raddoppio del tunnel di Tenda, ripresi oggi - venerdì 19 giugno - con il sopralluogo del sindaco di Limone Piemonte Massimo Riberi.

Una "storia infinita" quella del cantiere, rimasto fermo per oltre tre anni da quando - nel maggio 2017 - la Guardia di Finanza ne aveva disposto la chiusura a seguito di una larga operazione, che ha poi portato a 16 rinvii a giudizio. All'epoca, dei 3,3 chilometri totali del nuovo tunnel, ne erano stati completati appena 1,5.

Primo passo avanti la presa in carico del progetto da parte del consorzio torinese Edilmaco, che ha recentemente fissato il termine dei lavori alla fine del 2021 (e nel 2024 il rifacimento del tunnel storico). A febbraio scorso l'abbattimento delle casermette in località Panice. Poi la pausa causata dall'epidemia di Coronavirus, interrottasi il 4 maggio con lo sgombero del materiale di scavo in vista della riapertura effettiva del cantiere.

Nel video le operazioni in corso da questa mattina









La nota di Anas: "Anas e l’impresa Edilmaco hanno riavviato questa mattina i lavori di scavo del nuovo tunnel di Tenda. Le attività sono riprese sul fronte italiano della galleria a circa 1100 metri dall’imbocco e sono condotte, in questa prima fase, tramite un martellone meccanico. A seguire le lavorazioni procederanno tramite l’utilizzo di esplosivo che in una fase iniziale sarà a basso potenziale, al fine di calibrare la profondità degli sfondi e i sistemi di monitoraggio."



"L’impresa Edilmaco - continua la nota - affidataria dell’intervento di costruzione del nuovo tunnel, ha ripreso i lavori a febbraio inizialmente con la demolizione degli edifici “Casermette” e con la rimozione di alcune armature metalliche ed elementi impermeabilizzanti presenti all’interno della galleria."



"I lavori, temporaneamente sospesi a marzo a causa dell’emergenza Covid-19, sono ripresi a maggio con la rimozione e lo smaltimento dello smarino stoccato lato Italia. Completato questa settimana l’allontanamento delle anidriti dal lato francese, è in corso la realizzazione dell’impianto di betonaggio necessario a produrre i calcestruzzi necessari all’avanzamento dei lavori. Il progetto prevede la costruzione di una nuova canna mono-direzionale lunga circa 3300 metri e larga circa 9. La canna sarà monodirezionale e consentirà il transito dei veicoli in direzione Italia – Francia. Per il collegamento Francia – Italia verrà invece utilizzato il tunnel esistente appositamente ampliato sino a raggiungere le dimensioni delle nuova canna. Le due gallerie saranno collegate da by-pass pedonali e carrabili. L’importo per completare l’opera è fissato in circa 102,5 milioni di euro per un tempo di intervento pari a 1730 giorni di lavoro."