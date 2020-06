Sanremo: per l'iniziativa 'Spazio Aperto', 4 ordinanze per regolamentare traffico e soste

Il Comune di Sanremo ha emesso quattro ordinanze che regolano il traffico e la sosta in altrettante zone della città per consentire di dare eseguibilità all’iniziativa ‘Spazio Aperto’ che consente alle attività di somministrazione alimenti e bevande una pedonalizzazione straordinaria e temporanea fino al 20 settembre 2020, salvo proroghe, e la possibilità di adesione all’iniziativa anche all’esterno delle aree pedonalizzate. Le zone interessate dalle ordinanze sono: Via N. Sauro e Giardini Vittorio Veneto; Via Ruffini, via Gioberti e Corso Mombello; Corso Inglesi; Via Al Mare a Bussana. La norma sarà attuativa da domani mattina 20 giugno.



I dettagli nei documenti sacaricabili:

Via N. Sauro e Giardini Vittorio Veneto

Via Ruffini, via Gioberti e Corso Mombello

Corso Inglesi

Via Al Mare a Bussana