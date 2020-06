Sanremo: incontro a Palazzo Bellevue tra il sindaco Biancheri e il manager Tv Mazzi “Visita di cortesia, ma anche occasione per parlare di futuro”

Il futuro degli eventi a Sanremo è ancora incerto, ma a Palazzo Bellevue si torna a lavorare anche in ottica grandi manifestazioni. In settimana nell’ufficio del sindaco Alberto Biancheri ha fatto visita Gianmarco Mazzi, manager e nome di riferimento nel mondo della televisione, sei edizioni come direttore del Festival di Sanremo (due con Paolo Bonolis e poi Giorgio Panariello, Antonella Clerici e Gianni Morandi) alle spalle oltre alla creazione del format ‘Sanremo Young’.

Dal Municipio matuziano trapela poco sulla reale motivazione della riunione mentre Gianmarco Mazzi, contattato dalla nostra redazione, ha dichiarato: “Si è trattato principalmente di una visita di cortesia al sindaco Biancheri durante un rientro da Monaco, ma è stata anche l’occasione per parlare di futuro ma senza nulla di concreto ad oggi”.

Le ultime apparizioni pubbliche di Mazzi a Sanremo sono relative ai lavori in collaborazione con il vice sindaco e assessore al Turismo, Alessandro Sindoni, per i sopralluoghi in piazza Colombo in previsione della costruzione del palco del 70° Festival di Sanremo.