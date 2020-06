Da oggi via libera ai ‘videopoker’ in bar e tabaccherie, torna la concorrenza per la sala slot del Casinò di Sanremo dopo tre giorni di monopolio

Martedì mattina ha riaperto la sala slot del Casinò di Sanremo, primo baluardo della casa da gioco che ha poi ripreso le attività anche dei giochi tradizionali e dei tornei di poker. E nei tre giorni scorsi le slot del Casinò hanno registrato incassi da record: 162 mila euro e 60% in più rispetto alla media (leggi la notizia cliccando QUI).

Un successo clamoroso dovuto sia alla voglia di gioco accumulata nei mesi di lockdown da parte dei più appassionati, sia dalla totale mancanza di concorrenza. Le disposizioni governative avevano, infatti, vietato l’accensione delle ‘new slot’ in bar e tabacchi, dirottando così l’intera platea dei giocatori verso la sala del Casinò.

Da oggi, però, la musica potrebbe cambiare. Il Governo ha dato il nulla osta dal 15 giugno, ma la Regione Liguria ha stabilito venerdì 19 come come data per il via libera ai cosiddetti ‘videopoker’. Nel rispetto delle norme anti contagio i gestori degli esercizi che ospitano ‘new slot’ dovranno impegnarsi per garantire le norme di distanziamento sociale tra i giocatori.