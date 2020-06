Bordighera: studio di fattibilità economica per un impianto fotovoltaico sul tetto della palestra 'Conrieri'

Bordighera prosegue nel suo ‘viaggio’ per diventare città sempre più ‘green’. La Giunta della città delle palme, infatti, ha approvato lo studio di fattibilità economica per realizzare un impianto fotovoltaico sul lastrico solare della palestra ‘Conrieri’ di via Pelloux.

Si tratta di un progetto dal costo complessivo di 90mila euro, che prevede l’installazione di un campo fotovoltaico da 220 pannelli solari, destinato alla produzione di energia per 68 Kwp. Un’installazione importante in chiave ecologica ma anche economica, visto che è previsto l’abbattimento dei costi in bolletta del 55% per le utenze dei plessi scolastici ‘De Amicis-Ruffini’ e del 45% per quelle dei magazzini ed uffici comuali.

L’intervento, oltre all’apprezzabile risparmio economico, si inquadra più in generale per l’indirizzo stabilito dal piano d’azione per l’energia sostenibile e il clima, in tema di riduzione delle emissioni e di lotta ai cambiamenti climatici. Lo studio di fattibilità è stato affidato agli ingegneri Boeri di Ospedaletti e Dimarcoberardino di Taggia.