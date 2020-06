Ventimiglia: dopo quelli alimentari l'Amministrazione comunale mette in campo anche gli aiuti per gli affitti

Il Comune di Ventimiglia ha pubblicato in questi giorni il bando straordinario (QUI) per il sostegno al pagamento dei canoni di locazione per aiutare coloro che in questo periodo di emergenza si sono trovati nell'impossibilità di far fronte alle spese di affitto.

I requisti richiesti sono la residenza nel Comune di Ventimiglia, la cittadinanza italiana o di un paese aderente all'Unione Europea o in regola con le vigenti norme in materia di immigrazione, la titolarità di un contratto di locazione con un canone annuo non superiore a 7.800 euro, il non essere proprietario di immobili, avere un'isee del nucleo familiare complessivo non superiore a 16.000 euro o, in alternativa, un reddito complessivo familiare pari o inferiore a 28.000 per l'anno 2019. Si dovrà dimostrare di aver avuto una riduzione superiore al 30% del reddito complessivo del nucleo familiare nei primi 5 mesi dell'anno a causa dell'emergenza epidemiologica Covid.