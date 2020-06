Domani al via gli esami di maturità: ecco come si sono organizzati al Liceo Cassini di Sanremo (Foto e Video)

Scattano domani in tutta Italia gli esami di maturità che, vista l’emergenza Coronavirus, saranno diversi dal solito. Intanto non ci sono gli scritti ma solo gli orali, al termine di un anno scolastico vissuto negli ultimi mesi solo on line. Gli alunni torneranno nei plessi ma solo per un’oretta circa, il tempo di sostenere l’esame e poi via, subito fuori per fare spazio al candidato successivo.

In chiave locale abbiamo voluto vedere come si è organizzata la storica scuola di Sanremo, il Liceo Cassini, dove ci ha accolto il Dirigente Scolastico, quello che tempo fa veniva chiamato ‘il Preside’, che ci ha spiegato come sono stati approntati gli esami che si svolgono da domani.

“La fase preliminare è stata approntata da noi dirigenti – ci ha detto il Prof. Claudio Valleggi – con le aule, le sanificazioni, zone dove poter sostare in caso di malesseri. Ora invece toccherà ai presidenti delle Commissioni, con un esame sicuramente diverso dagli anni scorsi. Si è partiti con un elaborato scritto già presentato, l’analisi di un testo di italiano ed una discussione su un argomento multidisciplinare. L’esame era già cambiato l’anno scorso perché ora l’esame deve servire per verificare le competenze dello studente”.

Come vi siete organizzati per i turni degli alunni: “Gli studenti possono accedere alla scuola con un solo accompagnatore e, come gli anni scorsi abbiamo previsto una turnazione non solo del giorno ma anche degli orari, con uno scarto di circa 15 minuti. E’ stato previsto un percorso per l’ingresso e per l’uscita per evitare incontri, anche casuali. Sono state predisposti dispositivi di protezione individuale (guanti e mascherine) per studenti, accompagnato e componenti della Commissione. Il candidato potrà sostenere l’esame senza mascherina, vista la distanza tra le persone che stazioneranno all’interno della sala d’esame.