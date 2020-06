Regionali 2020, annullata la direzione del Pd che avrebbe dovuto esprimersi sul candidato alla presidenza

È stata annullata la direzione del Partito Democratico ligure prevista per questo pomeriggio alle 18, convocata per decidere il nome del candidato alla presidenza della regione alle prossime elezioni. La decisione di annullare la direzione è arrivata ieri mattina dopo l'incontro con il vice segretario nazionale Andrea Orlando che sabato è stato in visita a Genova.



Al momento non si conoscono i passaggi che porteranno alla scelta del candidato. Al momento, dal vertice di Roma dello scorso 9 giugno con gli altri partiti della coalizione di centrosinistra era emersa la volontà di candidare il giornalista del Fatto Quotidiano Ferruccio Sansa, ma la segreteria ligure del Partito Democratico, convocata per il giorno seguente, aveva ribaltato l'esito della riunione.