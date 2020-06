Dagli anni '80 ai giorni nostri: Gazebo ringrazia medici e infermieri con 'I like Chopin 2020', oggi l'intervista su Radio Onda Ligure

Nuovo appuntamento su Radio Onda Ligure con le interviste ai protagonisti del mondo della musica. L'ospite di oggi sarà Gazebo, alias Paul Mazzolini, uno dei maggiori esponenti della 'Italo Disco', che negli anni '80 ha dominato le classifiche internazionali con oltre 12 milioni di copie vendute in tutto il mondo.

Gazebo è tornato in radio in questi giorni con nuova edizione dello storico successo 'I Like Chopin 2020' con un video, realizzato in pieno lockdown, dedicato a tutti gli eroici medici ed infermieri che sono stati e che sono ancora in prima linea nella lotta al Covid-19.

L'intervista andrà in onda alle 17.40 nel corso del programma condotto da Maurilio Giordana e sarà disponibile anche in streaming sul sito www.ondaligure.it o scaricando gratuitamente la nuova app della radio.