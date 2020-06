Il Sindaco di Diano Marina Chiappori ieri in viaggio sull'autostrada "Vieni in Liguria e ci metterai una vita"

“Vieni in Liguria e, per arrivare a Genova, ci metterai una vita. Vi proporremo un meraviglioso panorama di luci da ammirare lungo tutta l’autostrada”.

Sono le parole di Gian Luigi Basso, Assessore al Bilancio del Comune di Diano Marina che, nella serata di ieri viaggiava insieme al Sindaco Giacomo Chiappori. Il primo cittadino ha così commentato: “Ieri eravamo in autostrada ed è stato un delirio. Ho pensato ai nostri clienti ed a quelli che, dopo aver subito del Coronavirus, stanno subendo questi disagi. Le autostrade, invece di lavorare quando tutto era fermo, non è stato fatto nulla. Rientrando da Chiavari abbiamo preso tutto il traffico dalla riviera di Levante e, una volta passato Genova, la coda dal Ponente verso Genova era drammatica”.

“Mi preoccupa il futuro – termina Chiappori – perché al momento non c’è ancora il ‘grosso’ del turismo. Cosa succederà nelle prossime settimane quando il traffico aumenterà ancora? Credo che si è arrivati a questo punto perché, tutti gli interventi che vengono fatti adesso non sono stati eseguiti nel corso degli anni. E che mi rispondano che non è così! E’ del tutto evidente che oggi siamo in una situazione drammatica e, invece di aumentare i dividendi, dovevano lavorare nella manutenzione”.