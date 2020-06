Vacanze in Sicilia, con volo diretto da Cuneo, a partire da 49,90 euro bagaglio incluso!

La Sicilia è una tra le mete turistiche più apprezzate dagli Italiani in quanto riesce ad unire sotto un unico territorio, cultura, cucina, relax e voglia di mare.

La Sicilia è la più grande isola dell’Italia e di tutto il mar Mediterraneo, una terra ricca di tradizioni e di una lunga storia, nella quale la cultura e l’arte si intrecciano con meravigliose bellezze naturali. Dal mare alla montagna passando per campagne, vulcani e borghi marinari, sono davvero tanti i motivi per visitare la Sicilia.

Questa estate sarà possibile raggiungere comodamente la Sicilia e, nello specifico, la provincia di Trapani grazie ad un comodissimo volo diretto da Cuneo che in appena un’ora e mezza, ci trasporterà in uno dei territori più belli d’Italia.

La città di Trapani non è caotica ed ha il vantaggio che poter offrire diversi posti dove recarsi al mare senza la ressa della spiaggia ma con tanti servizi utili per poter trascorrere una vacanza da sogno.

Le coste della provincia di Trapani sono quasi totalmente balneabili: si passa dalla splendida spiaggia di San Vito lo capo, agli scorci stupefacenti delle isole Egadi e della Riserva dello Zingaro.

Tra le attrazioni turistiche più frequentate, ricordiamo la saline che si trovano nell’area della Riserva naturale integrale Saline di Trapani e Paceco, gestita dal WWF e caratterizzata da una flora e da una fauna notevolissime

Culturalmente offre diverse possibilità: dalla storica e scientifica Erice, ai parchi archeologici di Segesta e Selinunte, allo splendido barocco di Trapani, Marsala e Mazara del Vallo.

In più Bosco Scorace, Montagna Grande, Riserva dello Zingaro, Marettimo, Monte Inici offrono degli splendidi itinerari naturalistici per gli appassionati del genere.

Anna Milanese, direttore dell’Aeroporto di Cuneo “Siamo soddisfatti di poter offrire al nostro territorio la possibilità di poter viaggiare con un volo diretto in Sicilia. Trapani è da sempre una delle rotte più richieste dal nostro bacino d’utenza e i passeggeri potranno viaggiare in totale sicurezza dal nostro aeroporto”. Il vettore Albastar è stato fondato dal 2009 grazie all’intraprendenza di imprenditori italiani e britannici, con l’obiettivo di offrire servizi aerei on-demand in collaborazione con i maggiori tour operator europei. Nel corso di dieci anni di attività, Albastar è diventato un punto di riferimento per il mercato italiano, offrendo un modello di business flessibile, che prevede collegamenti di linea, charter, leisure e religiosi.

I collegamenti saranno operati con una flotta di Boeing 737-800 configurati a 189 posti in classe unica. Con tariffe da euro 49,90 a tratta, bagaglio incluso.

I biglietti sono acquistabili sul sito www.albastar.es oppure contattando il call center (multilingue con sede in Italia) al numero 39 095 311 503, mail callcenter@albastar.es

E’ possibile prenotare anche presso le agenzie di viaggio tradizionali e online travel agency.