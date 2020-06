Liguria Popolare presenta un ordine del Giorno in Consiglio regionale affinché gli uffici postali riprendano la piena operatività

“Il ritorno alla normalità passa anche attraverso l'aumento dei servizi ai cittadini – dichiarano i Consiglieri del Gruppo di Liguria Popolare – è apprezzabile che Poste Italiane durante la fase di lockdown abbia comunque garantito il servizio seppur in maniera molto ridotta, ma oggi con una ripartenza pressoché totale non è più sostenibile che gli uffici postali abbiano un’ operatività ancora così ridotta”.

“Gli uffici postali rappresentano un punto di riferimento per tutto il territorio – afferma il Presidente di Liguria Popolare Andrea Costa – non solo un servizio utile ma un presidio sociale indispensabile soprattutto per gli anziani e il nostro entroterra”.

“Il perdurare di questa situazione sta creando disagi all’utenza, con conseguenti code nei giorni di apertura previsti – conclude il Consigliere regionale Andrea Costa – pertanto ho ritenuto necessario presentare un ordine del giorno in Consiglio regionale, sottoscritto anche dai colleghi Vittorio Mazza e Gabriele Pisani affinché Regione Liguria solleciti la direzione di Poste Italiane a rendere pienamente operativi tutti gli uffici postali dislocati nei comuni della nostra regione”.