Sanremo: sabato 20 giugno a Pian di Nave le 'Sardine ponentine' per l'evento ‘20 shoes against racism’

Sabato 20 giugno alle 20.20, si svolgerà a Pian di Nave di Sanremo, l'evento ‘20 shoes against racism’, manifestazione a sostegno delle politiche anti-razzismo organizzato da ‘6.000 Sardine Ponentine’ in collaborazione con molte associazioni ed enti locali e nazionali.

Alla luce degli ultimi eventi accaduti negli Stati Uniti d'America e delle conseguenti proteste tenutesi anche un Italia, ‘6000 Sardine’ propone una riflessione più profonda su tutte le forme di razzismo e su come esso possa essere contrastato grazie alla cittadinanza attiva e alle politiche sociali: in particolare, tramite l'abrogazione del Decreto Salvini e l'approvazione dello Ius Soli: “Queste azioni, infatti, verranno richieste al presidente del consiglio, Giuseppe Conte, tramite una lettera, scritta dalle Sardine e firmata da tutte le associazioni che prenderanno parte all'evento”.

Oltre alla firma di questo documento, l'evento, della durata di circa venti minuti, prevede anche un flash mob che consiste nell'inginocchiarsi verso il mare, reggendo una scarpa in mano, in commemorazione di tutte le vittime delle politiche di contrasto all'immigrazione, e osservare un attimo di silenzio. Verranno rispettate tutte le norme di sicurezza per impedire il contagio e ci sarà l'obbligo di indossare la mascherine e di mantenere il di stanziamento sociale.