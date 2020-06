Dopo 3 mesi riaprono i parchi gioco di Taggia: posizionati anche dispenser di gel igienizzante

Nei parchi gioco del Comune di Taggia sono stati posizionati i nuovi dispenser di gel igienizzante. Pulirsi le mani è la prima regola da rispettare introdotta con la riapertura di questi spazi.

Il Comune ha posizionato dei cartelli informativi agli ingressi dei parchi per bambini di via O.Anfossi, lungo Argentina, zona Borghi e viale delle Palme ad Arma. Oltre all'uso del gel igienizzante viene richiesto di avere la mascherina sia per gli accompagnatori che per i bambini sopra i 6 anni d'età. Infine, si chiede di evitare gli abbracci e mantenere le distanze interpersonali.

La riapertura dei parchi era molto attesa dalle famiglie del Comune. Il sindaco Mario Conio li aveva chiusi il 10 marzo in ottemperanza alle disposizioni nazionali per il Covid-19. A distanza di tre mesi per una riapertura in sicurezza l'amministrazione comunale ha disposto la sanificazione quotidiana dei parchi, ogni mattina, prima dell'apertura.