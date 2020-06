Da Sanremo intervista all'albergatrice Claudia Lolli nella trasmissione di Rai Due 'Container'

L’imprenditrice alberghiera sanremese Claudia Lolli è stata intervista oggi in diretta dalla trasmissione di Rai Due ‘Container’. Un momento di promozione per la città dei fiori, nel quale la Lolli ha parlato del turismo in tutta la regione.

Nell’intervista è stato confermato come stiano andando bene gli affitti delle case, mentre per gli alberghi ci vorrà ancora qualche settimana prima di poter avere importanti prenotazioni. “Ci stiamo preparando in modo rigoroso – ha detto – seguendo i protocolli concordati con il Governo con il rispetto assoluto per dipendenti e clienti. Un costo che non faremo pesare sui clienti perché sarà una stagione di fidelizzazione e di ringraziamento dei clienti che verranno da noi”.

C’è ovviamente il punto di domanda sugli stranieri: “Siamo ottimisti – ha detto Claudia Lolli – anche se dalla Russia arrivano aperture sui viaggi da quel paese. Sicuramente avremo un calo degli stranieri la siamo fiduciosi sull’arrivo degli stranieri. L’ultimo weekend, nonostante fossimo all’inizio è stato discreto ed è stato un buon viatico per i mesi estivi”.