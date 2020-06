Ventimiglia: ordinanza per il 'nuovo' mercato settimanale, ecco come saranno gestite le nuove aree

E’ stata emessa dal Sindaco di Ventimiglia l’ordinanza relativa all’espansione del mercato della città di confine, che torna venerdì prossimo.

In proposito verrà istituito dalle 6 alle 20 (o al termine delle operazioni di pulizia) il divieto di sosta e fermata con rimozione forzata e divieto di transito in via Vittorio Veneto nel tratto compreso tra via Chiappori e via Milite Ignoto. La nuova area mercatale dovrà essere materialmente messa in sicurezza a cura degli operatori commerciali con appositi mezzi che impediscano materialmente il transito veicolare all’interno della stessa.

I residenti all’interno della nuova area mercatale, potranno in caso di comprovata necessità ed urgenza, con i loro veicoli e sotto la loro particolare responsabilità, transitare nell’area ‘a passo d’uomo’, fino alle 8 e dalle 20 (o a termine operazioni di pulizia dell’area). Nella nuova area mercatale sarà sempre consentito l’accesso ai mezzi delle Forze di Polizia, dei Vvf e dei mezzi di soccorso.

In via Matteotti all’altezza dell’intersezione con via Vittorio Veneto, per ogni giornata di mercato settimanale, dalle 6 alle 20 vengono riservati due posti auto per le operazioni di carico e scarico merce. In via Carso, nel tratto compreso tra via Roma e via Vittorio Veneto e in via Matteotti, per ogni giornata di mercato dalle 6 alle 20, verrà istituito il senso unico alternato.