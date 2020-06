Sanremo: acconto Imu a settembre, c’è l’ok del consiglio comunale. Biancheri “Abbiamo dimostrato coraggio negli aiuti e continueremo a farlo”

Il consiglio comunale di questa sera, tornato nella sala consiliare di Palazzo Bellevue dopo oltre tre mesi, si è aperto con la novità dei 90 minuti (prima erano 60) dedicati a interpellanze e interrogazioni. Tra i punti maggiormente attesi spiccano quello sull’aumento di capitale di Amaie Energia per l’acquisizione della pista ciclabile (strettamente legato a quello per la manutenzione ordinaria della pista condivisa tra tutti i comuni costieri) e il differimento a settembre dell’acconto Imu.

I lavori sono stati anticipati da un minuto di raccoglimento in memoria di Ettore "Puni" Raineri, geometra e impresario, oltre che politico molto noto a Sanremo, dove è stato presidente del consiglio comunale. Nel corso degli anni è stato anche in provincia dove ha svolto il ruolo di presidente del consiglio dal 1995 al 2000 e di consigliere provinciale.

Il primo ordine del giorno è stato presentato da Daniele Ventimiglia (Lega) in merito alla possibile riapertura del tribunale di Sanremo. “Penso che per il 1° gennaio del 2022 saremo pronti per mantenere l’impegno che avevamo preso con il dott. Bracco” ha dichiarato il sindaco Alberto Biancheri con riferimento al recupero di villa Zirio almeno per la sistemazione del Giudice di Pace per poi eventualmente pensare a un ritorno del tribunale, decisione che ovviamente spetta al Governo. Al termine della discussione l’ordine del giorno è stato votato favorevolmente all’unanimità. Sempre Ventimiglia ha presentato anche un ordine del giorno urgente in merito alla possibilità chiusura del presidio di Polizia Stradale di Sanremo. Il documento è stato votato favorevolmente all’unanimità.

Andrea Artioli (Liguria Popolare) ha poi presentato un’interpellanza in merito alle condizioni di palazzo Borea d’Olmo con la presenza di alcuni abusi oltre a un contenzioso della tra la proprietà e il Comune. “In merito agli abusi edilizi si è accertato come avessero una valenza meramente interna al palazzo - ha risposto l’assessore ai Lavori Pubblici, Massimo Donzella - gli abusi e la procedura riguardano un ramo della famiglia distinto rispetto a quello che aveva dato in locazione al Comune per 40 anni il Museo Civico. A fronte di verifiche sono stati accertati dei danni che si sono verificati in questi 40 anni, è necessario capire se quei danni sono relativi ai primi 30 anni di utilizzo. Sarà cura dei nostri uffici dare qualsiasi chiarimento”. Artioli ha anche presentato un’interrogazione in merito al mancato invito di rappresentanti del Comune di Sanremo all’inaugurazione del nuovo punto di Polizia all’ospedale ‘Borea’.

I consiglieri Tommasini e Correnti (Liguria Popolare) hanno poi presentato un ordine del giorno in merito al sollecito al Comune per farsi promotore di una serie di misure per far fronte alla crisi economica successiva all’emergenza Covid-19. Un documento datato 4 marzo e che fa riferimento al momento in cui l’amministrazione ancora non aveva preso provvedimenti economici. L’ordine del giorno, in accordo con il consigliere Tommasini, è stato ritirato per una successiva discussione in conferenza capigruppo.

I consiglieri Badino e Baggioli (FI) hanno chiuso il ‘question time’ con un ordine del giorno per l’istituzione di una linea telefonica diretta per i cittadini in tempo di emergenza Covid-19. L’ordine del giorno è stato ritirato e rinviato alla discussione in conferenza dei capigruppo.

La discussione dei punti all’ordine del giorno ha preso il via con la pratica dedicata alla presa d’atto dell’accorpamento al Demanio stradale comunale di un’area ubicata in strada Solaro Rapalin. Poi spazio al punto sulla sospensione del pagamento delle quote capitale del mutuo con Banca Carige. La pratica è stata esposta dall’assessore al Bilancio, Massimo Rossano, e votata favorevolmente dall’assise.

Il punto numero 6 all’ordine del giorno riguardava il differimento a settembre del pagamento dell’acconto Imu, pratica esposta nuovamente dall’assessore Massimo Rossano. “Abbiamo voluto fortemente questa delibera per dimostrare la vicinanza a tutte le persone che hanno subìto la fase emergenziale del Covid-19” ha dichiarato l’assessore Rossano nell’esposizione della delibera. “Questa amministrazione avrebbe voluto fare molto di più, ma abbiamo anche l'impegno di mantenere i nostri conti in ordine e non è semplice, la situazione è molto complessa - ha dichiarato il sindaco Biancheri - non accetto l'accusa a questa amministrazione di non essere vicina agli imprenditori. Io non sono Giuseppe Conte, sono solo il sindaco Biancheri e non posso dare contributi, ma non vuol dire che non lo vogliamo fare. Abbiamo portato diverse iniziative e voi consiglieri di opposizione avete la possibilità di presentare le vostre proposte. Dobbiamo fare i conti anche per mettere in salvaguardia e rispettare il bilancio. Possiamo anche decidere di andare tutti a casa, ma nel futuro sarà peggio di adesso perché non si potranno dare più i servizi essenziali come i servizi sociali o i grandi eventi. Vogliamo farlo? In questi mesi abbiamo fatto ore e ore di riunioni per trovare i contributi, se poi voi dall'opposizione volete darci una mano noi siamo ben contenti perché siamo tutti uniti, ma dobbiamo fare i conti con la realtà. Per favore non dite che non abbiamo il coraggio, abbiamo mostrato gli attributi e continueremo a farlo”.

Al termine della discussione la pratica è stata approvata con il voto favorevole da parte dei consiglieri di maggioranza. I consiglieri di minoranza non hanno partecipato al voto fatta eccezione per Roberto Rizzo (MoVimento 5 Stelle) che si è astenuto.

Il clou del consiglio comunale odierno riguardava Amaie Energia e la pista ciclopedonale. In primis il consiglio è stato chiamato a discutere e votare la partecipazione dei Comuni di Sanremo, Ospedaletti, San Lorenzo al Mare, Costarainera, Cipressa, Santo Stefano al Mare, Riva Ligure e Taggia alla manutenzione ordinaria della pista. Il documento è stato approvato con i voti favorevoli dei consiglieri di maggioranza. Astenuti i consiglieri di opposizione.



Ma la pratica cruciale era quella al punto 8: Amaie Energia e Servizi s.r.l. aumento di capitale, modifiche statutarie e modifica convenzione per l’esercizio del controllo analogo ai fini dell’ingresso nella compagine sociale di Filse Spa e Comune di Taggia (leggi la notizia cliccando QUI). Il documento è stato esposto dall’assessore al Bilancio, Massimo Rossano.

“Con questa pratica l'amministrazione dimostra di avere 'attributi' - ha commentato, aprendo la discussione, il consigliere comunale Umberto Bellini - l'amministrazione dimostra di credere in questa società e nel progetto. Ritengo che Amaie Energia acquisendo la pista ciclabile avrà un'importanza strategica per lil nostro territorio”. Bellini ha poi chiesto rassicurazioni in merito alle nuove figure dirigenziali apicali della società partecipata.

“Nelle due delibere non si parla di azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori - ha proseguito dai banchi dell'opposizione Simone Baggioli (FI) - trovo poi ridicola la partecipazione di 10 mila euro da parte del Comune di Taggia e poi non riesco a comprendere la valutazione degli immobili che verranno conferiti ad Amaie Energia. Non riesco a capacitarmi delle valutazioni. Per questo noi non voteremo la pratica”.

In merito alla pratica Liguria Popolare ha presentato un ordine del giorno con il quale chiedono “una programmazione di un cambio di governance della società che implichi almeno due figure professionali nel settore ambiente e nel settore turistico, figure tecniche di comprovabile esperienza che possano supportare in modo manageriale le linee guida del Cda”.

“Grazie a un'ottima amministrazione del Comune che ha anche avviato un dialogo con Regione Liguria tramite Filse Spa salveremo un bene primario per il nostro territorio facendo in modo che rimanga una risorsa importante a livello turistico su scala nazionale e internazionale - ha poi dichiarato dai banchi della maggioranza Giorgio Trucco - l'ordine del giorno di Liguria Popolare è ovvietà, è ovvio che l'amministrazione farà del proprio meglio per avere il massimo dai propri settori professionali”.



In aggiornamento