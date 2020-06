Sanremo: futuro della pista ciclabile, la quarta commissione dà l’ok all’aumento di capitale per l’acquisto da parte di Amaie Energia con l’ingresso dei soci Filse e Comune di Taggia

In attesa del consiglio comunale convocato per domani alle 16.30, la quarta commissione riunitasi questa mattina e presieduta dal consigliere comunale Giorgio Trucco, ha dato l’ok alle due pratiche cardine per definire il futuro della pista ciclopedonale.

Da un lato è stata approvata la convenzione con il Comuni costieri (Sanremo, Ospedaletti, San Lorenzo al Mare, Costarainera, Cipressa, Santo Stefano al Mare, Riva Ligure e Taggia) per la manutenzione ordinaria della pista, dall’altro si potrà procedere al cruciale aumento di capitale di Amaie Energia che permetterà alla partecipata di acquistare la pista ciclopedonale. Per consentire l’operazione si procederà con un aumento di capitale che porterà il ‘portafoglio’ della società da 2 a un massimo di 12 milioni di euro. Operazione possibile grazie all’ingresso dei due nuovi soci: Filse Spa (1 milione di euro) e Comune di Taggia (10 mila euro). I fondi arriveranno principalmente dall’alienazione di beni immobili: il Comune di Sanremo ne conferirà per un totale di 6 milioni di euro, oltre a un versamento da 1,5 milioni, mentre Amaie ne conferirà per un totale di 1 milione di euro. Le cifre, ovviamente, saranno dipendenti dal valore di vendita degli immobili in questione.

Gli immobili oggetto dell’alienazione da parte del Comune di Sanremo sono: il centro di raccolta via Mansuino in Valle Armea per un valore di un milione e mezzo di euro, un immobile di piazza Cassini ora sede di alcune associazioni del valore di 800euro, il negozio al piano terra del Pro Infantia di piazza Eroi Sanremesi per un valore di 308mila euro. Previsto anche il conferimento di altri immobili, per i quali occorre richiedere una verifica di interesse. Si tratta di Villa Guardiole (che è inserita nell’elenco vincoli della Soprintendenza) con i terreni di pertinenza in comproprietà con la Regione per un valore di circa 1,7 milioni; un alloggio in via Visitazione del valore di 150mila euro, i locali in uso all’Igiene Urbana in via San Francesco per 350mila euro; un terreno in regione San Pietro da 500mila euro.

“Andiamo ad approvare una convenzione tra i Comune del parco costiero ai fini della manutenzione ordinaria della pista ciclopedonale - ha dichiarato l’assessore al Bilancio, Massimo Rossano, nell’esporre la pratica - per quanto riguarda l’altra pratica, al momento all’interno della compagine sociale di Amaie Energia abbiamo Amaie e una serie di piccoli Comuni del parco costiero. Con questo documento andiamo ad aumentare il capitale sociale con sottoscrizione dedicata non solo ad Amaie e del Comune di Sanremo, ma anche di Filse Spa e Comune di Taggia. In questo modo i soci saranno tre: Comune di Sanremo, Filse Spa e Comune di Taggia. Il fulcro della pratica che si voterà domani in consiglio comunale sarà la proposta di acquisto del compendio immobiliare della pista ciclopedonale da San Lorenzo al Mare sino ad Arma di Taggia, perché il Comune di Sanremo è già proprietario del proprio tratto mentre il Comune di Ospedaletti sta procedendo con l’acquisto del proprio”. “Questa pratica determina ad Amaie Energia di adempiere agli impegni che abbiamo assunto nell’autunno del 2019 quando stavamo perfezionando questo percorso” ha concluso Rossano.

Da parte dei commissari di minoranza sono arrivate richiesta i rassicurazioni in merito ai rapporti con Filse Spa (Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico), alle valutazione degli immobili in alienazione e dalla composizione del quadro dirigente di Amaie Energia una volta iniziato il nuovo incarico di gestione della pista ciclopedonale.

Al termine della discussione le due delibere sono state approvate con il voto favorevole da parte dei commissari di maggioranza. Non hanno partecipato alla votazione i commissari di Liguria Popolare, Forza Italia, MoVimento 5 Stelle, Lega e Fratelli d'Italia.

La parola passa ora al consiglio comunale convocato per domani (in presenza nella sala consiliare di Palazzo Bellevue) alle 16.30.