Sanremo: sospensione del pagamento di un mutuo con Carige e slittamento a settembre dell’acconto Imu, c’è l’ok della prima commissione

La prima commissione riunitasi questa mattina sempre in videoconferenza ha dato l’ok a due importanti pratiche che verranno poi discusse anche in sede di consiglio comunale.

La prima riguarda la sospensione del pagamento di quota capitale di un mutuo con Banca Carige in scadenza nel 2020. “È la chiusura di un cerchio che abbiamo perso qualche settimana fa con il quale abbiamo rinegoziato i mutui con Cassa Depositi e Prestiti - ha dichiarato l’assessore al Bilancio, Massimo Rossano, nell’esposizione della pratica - con questa pratica perfezioniamo con Carige la sospensione del pagamento delle quote capitale in scadenza nel 2020 in relazione a un mutuo solo che era in scadenza il 31 dicembre 2020 e scadrà il 31 dicembre 2021. Così avremo una minore spesa sull’esercizio 2020 e il pagamento di un interesse di 90 centesimi. Il differimento non penalizza l’ente, ma migliora la liquidità e l’economicità del Comune con un occhio ottimale sul tasso di interesse. La sospensione è in virtù di un accordo tra ANCI, ABI e UPI”. La pratica è stata votata favorevolmente e, ora, passerà al vaglio del consiglio comunale.

La seconda importante pratica in discussione riguarda il già annunciato slittamento dell’acconto Imu dal 16 giugno al 30 settembre. “Abbiamo preso la palla al balzo in merito alle ultime indicazioni del Governo - ha dichiarato Rossano - la scadenza del 16 giugno è un punto fermo per lo Stato e non è modificabile dal Comune e allora abbiamo dato il nostro contributo andando incontro a tutti coloro che hanno subìto un danno con l’emergenza Covid-19. L’amministrazione Biancheri ha deciso di differire, per coloro che sono in queste condizioni, il pagamento del 16 giugno al 30 settembre. Ho sentito che secondo alcuni non sarebbe molto chiaro capire chi rientra negli aventi diritto e chi no. In questi tre mesi abbiamo letto di tutto, fiumi di disposizioni e circolari, ma abbiamo capito che lo Stato vuole avere un occhio di riguardo nei confronti di chi ha avuto un danno per l’emergenza pandemica. Si parla di una riduzione reddituale e del fatturato, potranno usufruire del differimento coloro che hanno subìto una riduzione delle entrate. Le critiche non sarebbero giuste nei confronti di chi ha messo in campo le indicazioni che lo Stato ha dato qualche giorno fa. La delibera di Giunta è passata il 3 giugno e oggi possiamo perfezionare la pratica che poi passerà in consiglio comunale”. Ci sarà poi tempo fino al 31 ottobre per presentare la documentazione che testimoni il mancato introito che ha portato alla richiesta di differimento Imu. Al termine di una lunga discussione la pratica è stata votata favorevolmente e passerà, quindi, al consiglio comunale.

Nell’ambito della riunione la commissione ha anche approvato la presa d’atto per l’accorpamento al Demanio di una strada comunale di area in strada Solaro Rapalin e un debito fuori bilancio di circa 15 mila euro per lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della pista d’atletica e del campo da baseball di Pian di Poma. Si tratta degli interventi necessari per la riparazione a seguito dei danni provocati dal vento.