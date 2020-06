Ventimiglia: maxi tamponamento nell'ultima galleria della A10 prima della barriera, un ferito grave ed altri due portati in ospedale (Foto e Video)

E’ di tre feriti di cui uno piuttosto grave, il bilancio dell’incidente che si è verificato oggi pomeriggio alle 18.10 all’interno dell’ultima galleria dell’autostrada A10 Genova-Ventimiglia a poche centinaia di metri dalla barriera.

Secondo una prima ricostruzione dell’incidente, sembra che un’auto abbia tamponato ad alta velocità un furgoncino che, a sua volta è rimasto schiacciato contro un camion che procedeva davanti. Ad avere la peggio i tre occupanti del furgoncino (tutti di circa 20 anni) e, in particolare il conducente.

Quest’ultimo, infatti, è stato portato in elicottero all’ospedale di Pietra Ligure in elicottero per sospette fratture in varie parti del corpo. Era incosciente al momento del soccorso. Gli altri due, che hanno riportato la frattura delle gambe e saranno portati in ospedale a Sanremo.

Sul posto, appena scattato l’allarme, sono intervenute due automediche e diverse ambulanze della Croce Verde Intemelia, oltre alla Polizia Stradale, gli operai della A10 ed i Vigili del Fuoco, oltre all’elicottero che è atterrato in autostrada. L’autostrada ha già riaperto anche se, ovviamente, si è creato qualche chilometro di coda per consentire i soccorsi.