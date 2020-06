Movida a Sanremo: assembramenti e poche mascherine, Biancheri "Ci diano un DPCM che si possa far rispettare"

Poche mascherine e tante persone vicine. Questo è quanto si vede nelle foto scattate ieri a notte fonda tra piazza Bresca e piazza Sardi, cuore della movida di Sanremo.



Nel passaggio tra le due piazze si è creato un vero e proprio imbuto umano. Vuoi per chi era in attesa di sedersi a bere qualcosa e per la massiccia presenza di persone di passaggio, appare chiaro come sia venuto meno tutto il discorso sul distanziamento sociale. "Purtroppo il problema dipende dalle troppe persone che spesso si avvicinano ai tavoli senza mascherina - conferma Andrea Di Baldassare, presidente di Confcommercio - Gli steward gli allontanano e ricordano i comportamenti precauzionali che bisogna rispettare. E' una lotta impari".

Infatti, la colpa non è dei locali che si affacciano in questa zona. Tavoli a distanza e accessi regolamentati vengono fatti rispettare per trascorrere la serata in sicurezza. Ci sono anche gli steward ma comprendiamo anche che il loro compito sia forse quello più difficile in questo momento. Così come quello delle forze dell'ordine chiamate a far rispettare l'ordine e le misure preventive con poco personale contro una marea umana. Dai controlli fatti ieri non sono scattati verbali e a onor del vero va detto che il passaggio tra le due piazze crea una strettoia da sempre e le persone per lo più sono in movimento e dopo aver chiesto informazioni ai locali poi si allontanano.

"Io inizio ad essere in difficoltà. Mi trovo a un bivio. Da un lato siamo una città che dice ai turisti, 'Venite e mantenete le distanze e siate responsabili a fronte delle misure per il Coronavirus', dall'altra parte mercato ambulante, negozi, operatori, tutti rispettano le regole e poi ci sono fasce di orario o tipologie di turisti che non si comportano correttamente" - commenta Alberto Biancheri, sindaco di Sanremo.



"Quando successo in piazza Bresca sono sicuro sia successo anche in altre vie della città. Abbiamo un mondo di ragazzi che vogliono uscire e divertirsi. Non si sono nemmeno le discoteche in questo momento. Per un'ora della giornata non mettiamo tutti sullo stesso piano. Il problema non arriva dai locali. Aspetto di vedere i dati ufficiali se si è trattato di un solo frangente o se si debba prendere ulteriori misure" - conclude il primo cittadino. Ci vuole un DPCM diverso, ci vuole un po' più di umanità o altrimenti chiudiamo tutto. Abbiamo bisogno di strumenti che si possano far rispettare".



C’è evidentemente chi sottovaluta il rischio, non prende in considerazione le norme precauzionali per contrastare il Covid-19 e se ne frega, complice anche l’età. Difficile arginare il popolo della movida ma più controlli servono o per lo meno sarebbero auspicabili. Scene come questa sono preoccupanti. Si tratta di una situazione potenzialmente pericolosa perché l’emergenza Coronavirus non è improvvisamente sparita e non si è presa certo una pausa per l’uscita del sabato sera.

Da evidenziare che sono arrivate molte segnalazioni di assembramenti anche da altre città, tra cui Bordighera dove da questo weekend è stata consentita la chiusura di corso Italia, dove si sono riversati migliaia di giovani, in particolare ieri sera.