Emergenza Coronavirus: zero decessi in provincia di Imperia nelle ultime 24 ore, calano anche i positivi

Zero decessi nelle ultime 24 ore in provincia di Imperia, mentre a livello regionale sono morti due uomini di 79 e 91 anni, positivi al Covid-19, ricoverati a Villa Scassi, nella ASL 3. Dall'inizio dell'emergenza Coronavirus sono 1497 le persone positive morte nelle strutture sanitarie liguri.

Guardando gli altri dati, continuano a diminuire i positivi in Liguria, oggi sono 86 in meno, assestandosi su un totale di 2.408 casi. 16 in meno nella provincia di Imperia dove siamo a quota 277.

In lieve diminuzione anche il dato degli ospedalizzati sono 132 (8 in meno rispetto a ieri), 5 dei quali in terapia intensiva. Trend in negativo anche per i soggetti in sorveglianza attiva sono 647 (17 in meno). Il totale del test effettuati ammonta a 116.247 (1.360 in più di ieri).

I positivi divisi per provincia:

Imperia 277 (-16)

Savona 376

Genova 1.685

La Spezia 68

In fase di verifica 2

La suddivisione degli ospedalizzati:

Asl 1 - 23 (2 in terapia intensiva) +2 rispetto a ieri

Asl 2 - 33 (1 in terapia intensiva) -6

San Martino - 18 (2 in terapia intensiva) +1

Galliera - 16 (nessuno in terapia intensiva) -1

Asl 3 - 26 (nessuno in terapia intensiva) -2

Asl 4 - 8 (nessuno in terapia intensiva)

Asl 5 - 8 (nessuno in terapia intensiva) -1

Sono 111 i soggetti in isolamento domiciliare (+6). I clinicamente guariti (asintomatici positivi e domicilio) sono 2.165 (-84), mentre i guariti con due test negativi sono 5.905 (+92).

Rimangono in sorveglianza attiva, divisi per Asl:

Asl 1 - 108 (-8)

Asl 2 - 155

Asl 3 - 252

Asl 4 - 62

Asl 5 - 70